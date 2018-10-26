Мерія погодила будівництво багатоквартирного будинку на Знесінні

На вул. Козланюка, 17 збудують багатоквартирний будинок

У п’ятницю, 26 жовтня, виконком Львівської міської ради погодив будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Казланюка (бічна Личаківської).

Виконком погодив ТОВ «К17» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Казланюка, 17 на ділянці площею понад 0,1 га.

Будинок буде каскадним і його максимальна висотність становитиме від 18,5 до 23,6 м. У будинку також мають бути передбачені вбудовані приміщення громадського призначення та підземний паркінг.

Будинок щільно прилягатиме до сусідніх житлових будинків за адресами вул. Козланюка, 11б та вул. Козланюка, 23, а його відстань від будинків на паралельній вул. Мучній становитиме 20 м.