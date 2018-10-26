Львівська мерія погодила будівництво житлового кварталу на місці молокозаводу

Візуалізація майбутнього житлового кварталу

У п’ятницю, 26 жовтня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив містобудівні умови і обмеження ПрАТ «Львівський міський молочний завод» на розбудову кварталу багатоповерхівок на вул. Рудненській, 8.

На місці молокозаводу збудують багатоповерхівки висотою 8 – 12 поверхів, дошкільний навчальний заклад та початкову школу. Містобудівні умови та обмеження прийняли з зауваженнями щодо збільшення забудовником площі громадської забудови.

Теперішній стан будівель та візуалізація майбутнього житлового кварталу

Раніше мерія погодила детальний план цієї території (ДПТ), а депутати надали в оренду дві земельні ділянки площею 4,3 га та 0,3 га під будівництво. Будівництво на цій території здійснюватиме корпорація «Ріел».

Усі будівлі заводу, які є на цій території, передбачено знести. Згідно з ДПТ, на цій ділянці заплановано будівництво багатоповерхівок, у яких зможуть жити кілька тисяч людей.