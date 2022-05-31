У Тернополі планують перейменувати 13 вулиць, яка названі на честь російських діячів. Двом вулицям повернуть історичні назви, решту назвуть на честь українських діячів та захисників. Також пропонують змінити назву міського теплохода «Герой Танцоров» на «Ян Амор Тарновський».

Як повідомляє прес-служба Тернопільської міськради, у вівторок, 31 травня комісія з питань перейменувань вулиць у Тернополі завершила свою роботу. У підсумку комісія запропонувала змінити назви 13 вулиць:

вулицю Танцорова => вул. Старий Поділ (історична назва цієї вулиці);

вулицю Живова => Торговиця (історична назва);

вулицю Макаренка => Іванни Блажкевич (дитяча письменниця, яка народилась у селі Денисові на Тернопільщині);

вулицю Чехова => Олени Теліги (українська поетеса та діячка ОУН);

вулицю Агрономічну => Дарії Віконської (українська письменниця та публіцистка, що проживала на Тернопільщині і 20-30 роках ХХ століття);

вулицю Бригадну => Омеляна Пріцака (український та американський тюрколог-мовознавець та історик, дитинство провів на Тернопільщині);

вулицю Гагаріна => Івана Гавдиди (заступник Голови Проводу ОУН, який народився на Тернопільщині);

вулицю Достоєвського => Ілярія Бриковича (гімназійний професор, освітній і громадський діяч);

вулицю Глінки => Миколи Леонтовича (український композитор);

вулицю Ломоносова => Князя Святослава;

вулицю Пушкіна => Захисників України;

вулицю Толстого => Євгена Мєшковського (генерал-хорунжий Армії УНР, помер у Тернополі);

вулицю Чалдаєва => Патріарха Любомира Гузара (патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви);

Також вирішили перейменувати теплохід «Герой Танцоров», який здійснює водні прогулянки на Тернопільському ставі. Комісія пропонує назвати його «Ян Амор Тарновський» на честь засновника міста.

Крім того, у Тернополі планують демонтувати меморіальні таблиці Анатолію Живову (вул. Сагайдачного, 2), Григорію Танцорову (вул. Танцорова, 22), Віктору Чалдаєву (вул. Чалдаєва, 3), Миколі Карпенку (вул. Карпенка, 1). Також демонтують пам'ятники:

Герою-матросу, розташованого біля приміщення гуртожитку «Чайка» на вул. Білецькій, 68;

Радянському робочому, що на вул. Поліській, 6;

Обеліск висотою 11 м на братському цвинтарі воїнів-червоноармійців, які не зазначені у реєстрах пам’яток культурної спадщини.

Громадське обговорення щодо нових назв вулиць та теплоходу стартує у середу, 1 червня. Про формат обговорень міськрада обіцяє повідомити згодом.