Вулиці Танцорова повернуть її історичну назву Старий Поділ

Тернопільська міськрада перейменувала 13 вулиць, що були названі на честь росіян. Частина з них отримала історичні назви, решті присвоїли назви на честь українських музикантів, письменників та інших діячів. Крім того, у місті з'явилась вулиця Захисників України.

Нові назви офіційно затвердили депутати Тернопільської міськради у понеділок, 11 липня, під час позачергової сесії. Як повідомляє прес-служба міськради, дерусифікували такі вулиці:

вулиця Танцорова => Старий Поділ;

Старий Поділ; вулиця Живова => Торговиця;

Торговиця; вулиця Макаренка => Іванни Блажкевич;

Іванни Блажкевич; вулиця Чехова => Олени Теліги;

Олени Теліги; вулиця Агрономічна => Дарії Віконської;

Дарії Віконської; вулиця Гагаріна => Івана Гавдиди;

Івана Гавдиди; вулиця Достоєвського => Ілярія Бриковича;

Ілярія Бриковича; вулиця Глінки => Миколи Леонтовича;

Миколи Леонтовича; вулиця Ломоносова => Квітки Цісик;

Квітки Цісик; вулиця Пушкіна => Захисників України;

Захисників України; вулиця Толстого => Євгена Мєшковського;

Євгена Мєшковського; вулиця Чалдаєва => Патріарха Любомира Гузара;

Патріарха Любомира Гузара; вулиця Бригадна (за винятками будинків 12-26) => Петра Батьківського;

Петра Батьківського; вулиця Бригадна (нумерація будинків 12-26) => Покрови.

Зазначимо, що раніше комісія пропонувала перейменувати вулицю Ломоносова на князя Святослава. Втім, вирішили таки назвати її на честь співачки Квітки Цісик. Також вулицю Бригадну пропонували назвати на честь українського мовознавця Омеляна Пріцака, але в результаті двом частинам цієї вулиці дали різні назви: Покрови та Петра Батьківського.

Назву парку «Топільче» у Тернополі змінили на парк «Сопільче», а теплохід «Герой Танцоров» стане теплоходом, названим на честь засновника міста – «Ян Амор Тарновський».