Меру Дрогобича оголосили підозру за побиття місцевого активіста

Тарас Кучма двічі побив активіста, який звинуватив його у крадіжках та хабарництві

Керівниця прокуратури Львівської області Ірина Діденко оголосила підозру меру Дрогобича Тарасові Кучмі за побиття місцевого активіста, яке трапилось ще влітку 2018 року. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Нагадаємо, 4 червня 2018 року під час розмови у міській раді про вивезення сміття мер Дрогобича 54-річний Тарас Кучма двічі побив одного з місцевих активістів. Зокрема, під час дискусії один із протестувальників Орест Загродцький звинуватив Кучму у крадіжках та хабарництві, після чого Тарас Кучма вдарив опонента кулаком в лице і заявив, що буде «зразу наказувати, якщо хтось ще раз назве мене злодієм і брехуном». Через кілька хвилин після цього той самий протестувальник знову заявив, що Кучма є злодієм, після чого мер Дрогобича ще раз вдарив активіста кулаком в лице.

Такі дії чиновника поліція кваліфікувала за ч.1 ст.125 ККУ – легкі тілесні ушкодження. 18 листопада керівниця обласної прокуратури Ірина Діденко повідомила Тарасу Кучмі підозру за побиття людини.

«Сьогодні міському голові на Львівщині Ірина Діденко повідомила про підозру за побиття людини. Тепер - справа за судом», – мовиться у повідомленні прокуратури.

У розмові із ZAXID.NET Тарас Кучма заявив, що не шкодує про свій вчинок. Він заявив, що вдарив Ореста Загродцького, аби захистити себе.

«Я військова людина: якщо мене ніхто не захищає, я захищаю себе сам. І йому вмазав за таке. Бо я вважаю, що моя гідність вища будь-яких посад, і мені на то все наплювати. Ця людина мені потім сказала, що все одно мене посадить. Я кажу: садіть. Я буду гоноровий і щасливий сісти за таку мерзоту, яку треба просто знищувати. Мені пропонували дати гроші, щоб відмазатися. Але я не погодився. Буду бачити, чи суд здатен захистити людей», – заявив Тарас Кучма.

Зазначимо, що минулого року Тарас Кучма подав на Ореста Загродцького до суду із позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. Кучма вимагав в активіста спростувати інформацію про те, що він вимагав 300 доларів за прийом фур з львівським сміттям. Дрогобицький міськрайонний суд у позові Тарасу Кучмі відмовив.