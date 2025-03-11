Рада національної безпеки і оборони України заявила, що месенджер Signal перестав відповідати на запити українських правоохоронних органів. Про це у вівторок, 11 березня, повідомив заступник голови Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Демедюк, передає Forbes Ukraine.

«Поки відбуваються політичні зміни в США, Signal перестав реагувати на звернення правоохоронних органів. Раніше месенджер реагував на аналогічні звернення», – сказав Демедюк в кулуарах Kyiv International Cyber Resilience Forum 2025.

За його словами, українські правоохоронці комунікували з адміністрацією Signal через окремий канал. Він припускає, що це може бути тимчасова пауза в комунікації.

«Раніше Telegram був єдиним месенджером, який не реагував на звернення правоохоронців. Зараз до нього приєднався Signal», – додав Демедюк.

Заступник голови РНБО пояснив, що, як правило, правоохоронці звертаються до адміністрації месенджерів через фішинг (різновид інтернет-шахрайства, коли зловмисник намагається обманом отримати доступ до важливої інформації – ред.) та фінансове шахрайство.

«Після затримання Дурова у Франції ситуація з Telegram покращилась – вони надали інструмент через який правоохоронці можуть спілкуватися з адміністрацією месенджера», – додав Сергій Демедюк.

До слова, 5 березня стало відомо, що Сполучені Штати призупинили обмін розвідданими з Україною, допоки не розпочнуться переговори про завершення війни. У відповідь на це Франція заявила, що продовжує надавати розвідувальні дані Україні. Окрім цього, Велика Британія завдяки власним засобам спостереження також намагається обмінюватись розвідданими з Україною.