Чернівецький суд зобов’язав чоловіка заплатити понад 3 тис. грн штрафу за публікацію російської символіки і виправдовування агресії РФ проти України. За даними слідства, Олександр Короленко у коментарях на Facebook стверджував, що українські військові самі запустили ракети з Білорусі на українські міста, а також публікував зображення російської державної символіки.

Як зазначається у вироку Шевченківського райсуду Чернівців, у травні 2022 року Олександр Короленко опублікував на своїй сторінці у Facebook проросійські дописи, а також розмістив зображення прапора і герба РФ з написом «Россия».

Крім того, чоловік, спілкуючись у соцмережі з іншими користувачами, писав проросійські коментарі. Більшість висловлювань, за які судили Олександра Короленка, у вироку суду прихована. Відкритим є лише кілька коментарів з приводу обстрілів українських міст. Зокрема, на запитання користувача «наші самі в себе з Білорусії запустили ракети о 5 год. ранку?» Олександр Короленко дав стверджувальну відповідь «Да!». Також він написав: «А ти сама подумай» і додав: «Ліпше бути під Путіним, чим під клоуном».

Фігурант справи уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив. Відтак, суддя Шевченківського районного суду Чернівців Яна Одовічен визнала Олександра Короленка винним за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) та призначила йому штраф у сумі 3009 грн. Вирок може бути оскаржений у суді протягом 30 днів.