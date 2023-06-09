Мешканець Хмельниччини втратив 557 тис. грн під час купівлі мобільного телефона в інтернеті. Продавці обіцяли надіслати йому телефон з-за кордону, однак їхні умови постійно змінювались. В результаті чоловік за рік надіслав зловмисникам сумарно більше півмільйона гривень.

Як повідомила прес-служба Шепетівського райуправління поліції, 44-річний мешканець Нетішина хотів купити новий телефон у інтернеті. Аферисти, які позиціонували себе як продавці елітних гаджетів, переконали його придбати у них нібито сучасний мобільний телефон з-за кордону за привабливою ціною.

«Після переказів коштів умови отримання гаджету постійно змінювались. Згодом продавці обіцяли повернути кошти. Обіцянки тривали більше року. Увесь цей час шахраї підтримували зв'язок з чоловіком, втерлись в довіру. Аферисти були настільки переконливими, що потерпілий продовжував переказувати їм кошти», – зазначає поліція.

Зрештою, він зрозумів, що його ошукали, та звернувся до поліції. Щодо цього випадку слідчі відкрили кримінальне провадження.