Під час суду у Калуші обвинувачений, який є фігурантом кримінальної справи, попросив передати його Renault Trafic на потреби Збройних сил України. Автомобіль був арештований як речовий доказ у справі.

Як у середу, 13 квітня, повідомила прес-служба Калуського міськрайонного суду, чоловік, якого підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, під час розгляду справи у суді попросив передати Збройним силам України його мікроавтобус Renault Trafic.

«Суд встановив, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду було накладено арешт на автомобіль Renault Trafic, який на праві приватної власності належить обвинуваченому, заборонивши його відчуження. Такий арешт було накладено з метою збереження речового доказу та виконання рішення суду в частині конфіскації майна та досягнення завдань кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

Калуський міськрайонний суд врахував, що вилучений автомобіль Renault Trafic «не має ознак речового доказу, який може бути використаним як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження», а тому врахував позицію обвинуваченого, який є власником арештованого майна.

Відтак, суд вирішив скасувати арешт на автомобіль та передати його на потреби Збройних сил України.