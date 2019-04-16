Мешканець Львівщини потрапив до лікарні через укус змії
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 08:4617340
42-річний мешканець с. Плоска Перемишлянського району потрапив до лікарні через укус змії.
Чоловік звернувся до медиків 15 квітня о 15:42, інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА. У стані середнього ступеня важкості його шпиталізували у Перемишлянську ЦРЛ.
Обставини події з’ясовуються.
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