Мешканець Львівщини потрапив до лікарні через укус змії

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:4617340

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42-річний мешканець с. Плоска Перемишлянського району потрапив до лікарні через укус змії.

Чоловік звернувся до медиків 15 квітня о 15:42, інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА. У стані середнього ступеня важкості його шпиталізували у Перемишлянську ЦРЛ.

Обставини події з’ясовуються.

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