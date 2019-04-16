Мешканець Львівщини потрапив до лікарні через укус змії

42-річний мешканець с. Плоска Перемишлянського району потрапив до лікарні через укус змії. Чоловік звернувся до медиків 15 квітня о 15:42, інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА. У стані середнього ступеня важкості його шпиталізували у Перемишлянську ЦРЛ. Обставини події з’ясовуються. Нагадаємо основні правила, як вберегтися від укусу рептилій і правильно надати першу допомогу.

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