Черговим контрольним оглядом задоволені і пацієнт, і лікарі

До Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру на контрольний огляд приїхав 62-річний мешканець Сколівщини, який вже майже 13 років живе без шлунка. Чоловік живе повноцінним життям, працює, нормально харчується.

У 2011 році у чоловіка діагностували рак шлунка і команда лікарів відділення абдомінальної хірургії розробила для нього спеціальну тактику боротьби із хворобою. Перед операцією він пройшов відповідне лікування. Та під час операції лікарі виявили метастази на очеревині, яких на комп’ютерній томографії видно не було. Хірурги видалили уражену ділянку очеревини і передали її на термінове гістологічне дослідження: фахівці встановили наявність метастазів та підтвердили lV стадію захворювання, повідомили в онкоцентрі.

Завідувач відділення абдомінальної хірургії Мирон Огорчак пояснив, що на комп’ютерній томографії метастазів не виявили, бо вони були дуже маленькими і «ховалися» на очеревині. І якби лікарі не помітили утворення під час операції, хвороба і далі прогресувала б.

«Ми завжди оглядаємо всю очеревинну порожнину, щоб прийняти остаточне рішення про об’єм операції. Оскільки під час огляду ми виявили метастази, що було підтверджено гістологічно, нам довелося окрім видалення шлунка, забрати метастатично уражену ділянку очеревини. Крім цього, ми провели пацієнту HIPEC – у черевну порожнину ввели спеціальний нагрітий до +43ºС розчин протипухлинного препарату, який вбиває залишкові ракові клітини», - розповів Мирон Огорчак.

За словами лікаря, методика HIPEC значно збільшує шанси на успішне лікування. Далі пацієнт отримав ад’ювантну (післяопераційну) хіміотерапію.

Після успішного лікування чоловік ще двічі отримував медичну допомогу в онкоцентрі через анемію, бо у пацієнів з видаленим шлунком може гірше засвоюватися залізо.

Від моменту операції з видалення шлунка минуло майже 13 років. Чоловік живе повноцінним життям: працює, нормально харчується, няньчить онуків і регулярно проходить контрольні обстеження, аби бути впевненим, що хвороба не повертається.

Завідувач відділення абдомінальної хірургії Мирон Огорчак раніше розповів ZAXID.NET, що людина без шлунка може жити. Шлунок є важливим органом у системі травлення, але не критичним. Після видалення шлунка стравохід з’єднують з початковими відділами тонкого кишківника. Спершу такі пацієнти не можуть за один раз з’їсти багато, мусять їсти меншими порціями, але частіше. Приблизно місяць їжа має бути напіврідка, зблендерована, а далі пацієнти поступово переходять на звичайну їжу. Період адаптації триває від трьох місяців до півроку.