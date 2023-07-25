52-річного мешканця Львівщини Ігоря Мадея засудили до 7 років позбавлення волі. Чоловіка визнали винним у розбійному нападі на 87-річну жінку. Про це у вівторок, 25 липня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Встановлено, що в селі Братківці Стрийського району засуджений, перебуваючи напідпитку, таємно проник у будинок до 87-річної односельчанки. Коли пенсіонерка повернулась до свого помешкання, Ігор Мадей напав на неї.

«Він почав викручувати їй руки та вимагав віддати йому пенсію, яку жінка отримала напередодні. Користуючись безпорадним станом пенсіонерки, засуджений відкрито викрав 4 тис. грн та втік з місця події. Внаслідок нападу жінка отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження», – повідомляють деталі у Львівській обласній прокуратурі.

Під час судового засідання Ігор Мадей своєї провини не визнав. Він розповів, що 4 грудня 2020 року проходив повз будинок 87-річної односельчанки, жінка сказала йому, що впала на сходах і травмувала руку. За словами засудженого, пенсіонерка попросила викликати швидку і добровільно віддала йому гроші.

«Попросила зайти до хати і сказала, що хоче передати гроші, щоб він ці гроші віддав її дочці. Жінка дала йому гроші, які були в хустині, він їх не рахував і потерпіла не говорила, скільки там грошей», – йдеться у матеріалах справи.

Заслухавши свідків та розглянувши всі матеріали справи Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав винним 52-річного мешканця Стрийського району у розбої (ч. 3 ст. 187 КК України). Його засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. На вирок суд ще може бути подана апеляція протягом 30 днів.