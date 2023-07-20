Розбійника затримали через два тижні завдяки відеокамерам на дорогах

У Новояворівську 24-річний хлопець вчинив розбійний напад на готель і погрожував працівникам пістолетом, після чого втік. Його затримали через два тижні завдяки відеокамерам на дорогах.

Як повідомили у поліції, 7 липня уночі невідомий вчинив розбійний напад в готельно-розважальному комплексі у Новояворівську, погрожував пістолетом працівникам, після чого втік. Поліцейські встановили розбійника завдяки камерам спостереження. Ним виявився 24-річий мешканець одного з сіл Яворівського району. У нього вилучили зброю та інші докази.

Слідчі повідомили затриманому про підозру ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. На час досудового слідства суд відправив його під варту. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.