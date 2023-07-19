Нападником виявився 23-річний мешканець Новояворівська

Поліцейські затримали 23-річного мешканця Новояворівська, який два тижні тому вчинив розбійний напад на місцеву гуртівню. Він, погрожуючи продавцю пістолетом, викрав з каси 12 тис. грн та втік. Завдяки камерам спостереження нападника встановили і затримали.

Як розповіли в поліції Львівщини, інцидент трапився 4 липня близько 17:00 в одній з гуртівень у місті Новояворівськ. Чоловік, погрожуючи продавцю пістолетом, заволодів коштами в сумі 12 тис. грн, після чого втік.

Вивчивши відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина», поліцейські встановили, що до розбійного нападу причетний 23-річний мешканець Новояворівська. У нього вилучили пістолет та інші речові докази. За даними поліції, він причетний до щонайменше двох розбійних нападів на Яворівщині.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні розбою (ч.4 ст.187 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.