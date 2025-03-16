Представник благодійного фонду визнав протиправною та скасував відмову прикордонників у виїзді за кордон. Мешканець Львівщини у суді підтвердив, що йому не обґрунтовано заборонили виїздити з країни по гуманітарну допомогу.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, до суду звернувся представник БФ «Український фонд розвитку», якому у серпні 2024 року прикордонники відмовили у перетині кордону. Позивач їхав до Польщі через пункт пропуску «Грушів-Будомєж» за гуманітарною допомогою, зокрема дронами, радіостанціями та іншими речами для потреб військових. Чоловік вважає, що його безпідставно не випустили з країни, оскільки він надавав усі документи. Окрім цього, волонтер зазначив, що не вперше їхав за кордон для перевезення гуманітарної допомоги.

Представник прикордонного загону подав відзив, у якому зазначив, що представник благодійного фонду не зміг підтвердити мету поїздки, через що йому відмовили у перетині кордону. Цю справу розглядав суддя Андрій Гулик. Суддя встановив, що позивач надав низку документів, зокрема наказ голови Львівської ОВА про виїзд за межі України, звернення та листи благодійного фонду.

На думку судді, наданими документами позивач підтвердив мету своєї поїздки за кордон – перевезення гуманітарних вантажів для потреб ЗСУ. При цьому представник прикордонників не вказав, які саме документи у цьому випадку могли б підтвердити мету поїзди та мали бути подані під час прикордонного контролю.

Суддя задовольнив позов волонтера, визнавши протиправним та скасувавши відмову у перетині кордону. Рішення суду ще можна оскаржити.