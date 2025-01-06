ДТП сталася вранці на трасі Київ – Чоп біля села Ганьковиця Мукачівського району

Смертельна аварія сталася вранці 6 січня на трасі Київ – Чоп біля села Ганьковиця Мукачівського району. Внаслідок зіткнення з Tesla під керуванням начальника місцевого відділу поліції загинув 60-річний водій Nissan з Львівської області. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Територіального управління ДБР, розташованого у Львові, Тетяна Муравель, ДТП на Мукачівщині сталася близько 9.30.

«Зіштовхнулися два легкові автомобілі. За кермом одного з них перебував начальник одного з місцевих відділів поліції. Внаслідок ДТП водій другого автомобіля – 60-річний мешканець Львівщини, від отриманих травм загинув. Поліцейський з травмами доправлений до лікарні», – сказала Тетяна Муравель.

У поліції Закарпатської області зазначили, що поліцейський за кермом Tesla був тверезий. Керівництво обласної поліції ініціювало службове розслідування.

За інформацією журналістки Олени Мудрої, учасником смертельної аварії біля Ганьковиці став начальник відділу №2 Мукачівського районного управління ГУ НП в Закарпатській області Михайло Меренич. Автомобіль Tesla не вказаний у його декларації.

За інформацією журналістки Олени Мудрої, учасником смертельної ДТП став поліцейський Михайло Меренич

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.