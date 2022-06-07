Мешканець Одещини знімав позиції та озброєння підрозділів ЗСУ та передавав їх росіянам. Під час слідства було встановлено, що чоловік добровільно погодився співпрацювати з представниками ФСБ РФ.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що чоловіка затримали під час виконання чергового завдання ворога. Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, зокрема автомат Калашникова, пістолет Макарова, понад 1100 військових проміжних патронів, корпус ручної осколкової гранати РГ-42, два корпуси осколкових гранат Ф-1, три запали УЗРГМ та інше.

Встановлено, що з 24 лютого по 10 березня 2022 року обвинувачений особисто об'їжджав місцевість в Одесі та області, проводив фото- та відеофіксацію координат розташування блокпостів, кількості і озброєння особового складу ЗСУ, правоохоронних органів і територіальної оборони. Зібрані дані передавав представникам російської спецслужби за допомогою одного з месенджерів.

Також відомо, що ще минулого року він надіслав російським кураторам інформацію про хід спільних військових навчань НАТО і України «Сі Бриз».

«Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом державної зради та незаконного поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України)», – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою.