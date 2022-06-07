Четверо громадян України отримали по 15 років ув’язнення за державну зраду та участь у підготовці до бойових дій проти України. Засуджені – троє стрілків і кулеметник 115 полку 3 батальйону 2-ї роти 2 взводу армії так званої «ДНР». Будучи громадянами України, вони в умовах воєнного стану перейшли на бік ворога.

«Вони брали участь у підготовці до проведення бойових дій загарбників проти України. Також засуджені визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, і тимчасову окупацію частини території нашої держави. У березні 2022 року вони прибули на територію Харківської області з метою подальшої окупації території України збройними силами РФ. Там з бойовою зброєю та документами громадян «ДНР» їх затримали військовослужбовці ЗСУ», – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Фото Офісу Генпрокурора

Івано-Франківський міський суд визнав чотирьох колаборантів винними у державній зраді та визнанні правомірною збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 КК України) та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім того, суд постановив знищити речові докази у справі, а саме: паспорти громадян НЗФ «ДНР», а також одяг військовослужбовців Збройних сил РФ.