Поліцейським зі Снігурівки оголосили підозру в колабораціонізмі

Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом поліцейським із Миколаївської області, які, як стверджується, добровільно передали табельну зброю російським окупантам.

Як повідомив ОГП у понеділок, 6 червня, йдеться про двох працівників відділення поліції №2 Баштанського райвідділу поліції в Миколаївській області, їх звинувачують у колабораційній діяльності.

За даними слідства, підозрювані під час окупації міста Снігурівка добровільно передали загарбницьким військовим формуванням табельну зброю і боєприпаси – дев’ять пістолетів Макарова та 18 магазинів з патронами.

Додамо, що росіяни кілька разів обстрілювали Снігурівку з авіації й артилерії. Зокрема, 14 березня внаслідок авіаційного обстрілу Снігурівки росіяни пошкодили п'ять житлових будинків. Через місяць вони обстріляли з артилерії школу, в якій до того часу розміщувались.