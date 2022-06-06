На Харківщині російськими обстрілами пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури

На Харківщині від російських обстрілів учора загинули троє цивільних, ще 10 людей отримали поранення. Вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Про це у понеділок зранку, 6 червня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«В області пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об'єкти критичної інфраструктури. У м. Балаклія Ізюмського району 1 загиблий, 7 поранених. В Чугуєві – 1 загиблий, 1 поранений. В Харківському районі 1 загиблий в Черкаській Лозовій, 2 поранених в с. Слобожанське. Загалом в області протягом доби: 3 загиблих та 10 поранених», – повідомив у понеділок, 6 червня, Олег Синєгубов.

Також за минулу добу ворог обстріляв Салтівський та Слобідський райони Харкова, а також Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області. В Харкові снаряд влучив у житловий будинок. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Синєгубов також розповів, що на Ізюмщині ворог намагався атакувати українські позиції, але успіху не мав і змушений був відступити, зазнавши втрат. На північному та північно-східному напрямку окупанти зосередили увагу на обороні.

До слова, зазначимо, що 5 червня в Харківській області рятувальники ліквідували сім пожеж, які виникли через ворожі обстріли. Три пожежі спалахнули в Ізюмському районі області, по одній – у Чугуївському, Харківському, Красноградському та Лозівському районах.