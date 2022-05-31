На Харківщині внаслідок ранкового обстрілу росіян загинули 12-річна дитина та жінк

Зранку вівторка, 31 травня, на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули 12-річна дитина та жінка. Також за минулу добу в різних населених пунктах області загинули троє цивільних. Про це у вівторок, 31 травня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На жаль, є 3 загиблих. Жінка в смт Коротич Харківського району, чоловік в с. Уди Богодухівського району та жінка в смт Чкалівське Чугуївський район. Сьогодні зранку обстріли населених пунктів області продовжились. В с. Іванівка Ізюмського району загинула дитина 12 років, 1 цивільний отримав поранення. Ще одна жінка загинула в Золочеві», – розповів Синєгубов.

За його інформацією, минулої доби ворог обстрілював Основ'янський та Київський райони Харкова, а також Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області. Загалом по області поранення отримали 14 мирних мешканців. З них 4 людей в Харкові, в тому числі 16-річний хлопець. В смт Коротич Харківського району постраждали 5 цивільних, в тому числі дівчина 13 років. Також російські ракети зруйнували дві школи. За інформацією Синєгубова, станом на 29 травня, у Харкові та області вже зруйновані 2229 будинків.

Зранку 31 травня обстріли населених пунктів області продовжились. Бойові дії на території області тривають. Ворог намагався контратакувати в районі с. Довгеньке, успіху не мав і відступив. Українські військові тримають позиції і завдають окупантам втрат.