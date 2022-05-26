Остаточна інформація про руйнування та постраждалих уточнюється

У Харкові внаслідок обстрілів з боку російських військ щонайменше п'ятеро людей загинули, ще десятеро отримали поранення. Про це повідомив у Telegram начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Спочатку голова ОВА повідомив про чотирьох загиблих

«Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих», – йдеться у повідомленні.

Інформація уточнюється, зазначив начальник ОВА.

Олег Синєгубов також попросив жителів Харківської області перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Згодом радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей загинули, ще десятеро отримали поранення. Серед поранених - одна дитина.

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів міста продовжувати перебувати в укриттях, зокрема і на станціях метро. Він зазначив, що метрополітен закривати не будуть, але на станціях облаштують спеціальні сектори, де всі охочі зможуть пересидіти обстріли

«Ми не будемо зупиняти рух поїздів метро, але виділимо спеціальні сектори, де можна розміститися і перечекати бомбардування», – заявив він.

Нагадаємо, 20 травня росіяни здійснили ракетний обстріл Лозової на Харківщині. Ракета влучила у Палац культури в центрі міста внаслідок чого будівлю було повністю знищено.