Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську в ніч на 31 травня

Російські загарбники у ніч на 31 травня завдали ракетного удару по Слов’янську Донецької області, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов'янську. Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок», – написав він у Facebook вранці у вівторок, 31 травня.

За словами Кириленка, наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв та постраждалих можна буде говорити вже після їх завершення.

«Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тож знову закликаю: евакуюйтеся – збережіть свої життя. Путін веде війну на винищення українців», – констатував голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, кількість цивільних жертв повномасштабного російського вторгнення, яке триває з 24 лютого, в кілька разів перевищує кількість загиблих військових.