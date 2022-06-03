Національна поліція України звільнила усіх працівників, які не виїхали з окупованих територій. Про це голова Нацполіції Ігор Клименко розповів в інтерв'ю «Українським новинам».

«Мною особисто було підписано наказ, який вимагав, відповідно до оперативної і військової обстановки, прибути у визначений час до місць дислокації. Наприклад, потрібно було прибути в місто Запоріжжя працівникам із Мелітополя і Бердянська. Те саме стосувалося Херсону, районів Луганської чи Харківської області», – зазначив він.

Працівників, які цей наказ не виконали, – звільнили. Однак за словами, Клименко зараз на окупованих територіях залишилася незначна кількість колишніх працівників поліції.

Частина з них одразу написали рапорти, що не можуть виїхати з об'єктивних причин. Зокрема, через необхідність догляду за хворими родичами.

Певна кількість поліцейських перейшла на службу до окупантів. Але Клименко запевняє, що таких зрадників небагато – наразі висловлено лише 60 підозр колишнім правоохоронцям за співпрацю з ворогом.

При цьому поліцейські, які виїхали з окупованих територій, проходять ретельну перевірку.

«Кожен проходить обов’язково поліграф, відповідні співбесіди для того, щоб ми розуміли, де зброя, де посвідчення службове і що робив на окупованій території в цей час. Залучаємо до цих перевірок і працівників СБУ. Якщо перевірку особа проходить, ми тоді визначаємо, чи може вона бути допущена до виконання завдань у складі Національної поліції. Якщо така людина перевірку не проходить, нею починають займатися вже інші органи», – додав Клименко