«Крадене» авто поліцейські знайшли у дворі власника

Рівненська поліція склала на 40-річного чоловіка адмінпротокол за виклик про викрадення авто, яке насправді стояло під домом власника. Інцидент стався вранці понеділка, 29 листопада, після того, як до 40-річного мешканця села Гвіздів на Renault Master приїхав його 38-річний знайомий. Чоловіки вирішили поснідати та випити разом. Після цього 38-річний водій, щоб не повертатися п'яним на авто, зателефонував своєму куму, щоб той відігнав Renault Master назад. Через деякий час, коли сніданок завершився і нетверезі чоловіки не помітили автомобіля, 40-річний господар дому вирішив заявити в поліцію про викрадення мікроавтобуса свого знайомого.

Про виклик щодо викраденого Renault Master у селі Гвіздів поліція Рівненської області повідомила у понеділок, 29 листопада. У повідомленні поліції вказано, що стурбований 40-річний мешканець села повідомив про те, що невідомі викрали автомобіль його товариша. На місце прибули працівники карного розшуку місцевого відділку поліції і з'ясували, що заявник разом з 38-річним односельцем разом снідали. Гість приїхав на власному Renault і попросив кума згодом відігнати авто у власний двір.

«Через деякий час чоловіки не виявили авто і одразу звернулись до поліції. «Крадений» транспортний засіб оперативно знайшли за місцем проживання «потерпілого». Сам власник пояснив, що через надмірну випиту кількість алкоголю забув, що попросив кума про таку послугу», – ідеться у повідомленні поліції.

На 40-річного заявника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб), за що йому загрожує 51-119 грн штрафу.