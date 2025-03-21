34-річний нападник отримав 15 років тюрми

Червоноградський міськрайонний суд виніс вирок місцевому мешканцю Павлу Приходьку, який у вересні минулого року напав з ножем на вулиці на двох незнайомих йому людей, які сиділи на лавці. У результаті вбив 44-річну жінку та тяжко поранив 40-річного чоловіка. Винуватцю присудили 15 років тюрми. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, у вересні 2024 року серед білого дня у Шептицькому п’яний 34-річний Павло Приходько без видимої причини напав з ножем на двох незнайомців. У результаті вбив жінку і намагався вбити чоловіка.

«В той день фігурант зустрів потерпілих у дворі будинку, де сам проживав, та накинувся на них з розкладним ножем, який мав при собі. Нападник спершу завдав ножові поранення чоловікові, а згодом і жінці. Після вчиненого фігурант втік з місця події, проте в подальшому був затриманий правоохоронцями», – повідомили в прокуратурі.

П’яний нападник напав з ножем на двох людей на вулиці

Від отриманих поранень жінка померла на наступний день у лікарні. Інший постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Колегія Суддів визнала Павла Приходька винним у замаху на вбивство та умисному вбивстві, які були вчинені з хуліганських мотивів та особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 - п. п. 1, 7, 13 ч. 2 ст.115, п. п. 7, 13 ч. 2 ст. 115 ККУ). Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.