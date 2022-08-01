Мешканець Збаразької громади на Тернопільщині отримав три роки тюрми за неодноразові крадіжки коней. Крадіжки він почав скоювати за місяць після виходу з тюрми. У декількох випадках він одразу запрягав коней в чужі вози і так виїжджав з місця злочину. Як саме розпоряджався він викрадений майном, у справі не зазначено. Відомо, що після викриття він підписав з прокурором угоду про винуватість, у якій погодився на три роки ув'язнення.

Як йдеться у вироку Збаразького райсуду, першу крадіжку чоловік здійснив вночі 24 січня. Він зайшов до хліва та викрав коня разом з упряжкою, тоді запряг тварину до воза і на ньому виїхав з господарства.

Після цього крадіжку він скоїв наступної ночі. Тоді у іншого односельця він викрав металевий віз. Вже за два дні він повернувся в це ж господарство, щоб вкрасти кобилу. Як і під час першої крадіжки, він запряг її у віз та поїхав на ньому з чужої території.

Судячи з усього, після цих крадіжок власникам вдалося повернути кількох коней назад без правоохоронців, однак на початку лютого крадій знову викрав із цього ж господарства двох тварин. Відомо, що чоловіка вже неодноразово судили за численні крадіжки, а з тюрми він вийшов у грудні 2021 року.

Обвинувачений підписав угоду з прокурором, у якій визнав себе винним. Суддя Богдан Олещук її затвердив. Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.2 ст .185 ККУ (крадіжка, вчинена повторно) та ст.395 ККУ (порушення правил адміністративного нагляду), оскільки він порушив заборону суду виїжджати за межі Тернопільської області. Йому призначили три роки ув'язнення.