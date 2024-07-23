Олег Глущук позує із своїм трофейним сомом

47-річний Олег Глущук із Ковеля зловив у озері майже 45-кілограмового сома – довжина риби майже 1,9 метра. У коментарі сайту Район.Вараш рибалка розповів про свій трофейний улов.

За словами Олега Глущука, майже 45-кілограмового сома він спіймав 19 липня у озері Нобель, що у Зарічненському районі Рівненської області. Мешканець Ковеля каже, що риболовля – це його хобі. Рибалка додає, що вже мав чимало великих уловів, але це найбільша рибина у його колекції.

Вага спійманого сома становить майже 45 кілограм, а довжина риби – 187 см

«Ловив коропи на десять кілограмів, амури також до десяти кілограмів мав, щуки – до п'яти, соми – до десяти, але цього разу трапився дійсно хороший противник. Боровся з ним плюс-мінус годину часу», – каже Олег Глущук.

Вага спійманого сома становить майже 45 кілограмів, а довжина риби – 187 см. Додамо, що довжина найбільшого спійманого у світі сома становить понад 2,8 метри, рибу спіймав професійний рибалка у Італії.