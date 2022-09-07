Працівник національного парку з трикілограмовим білим грибом

У лісі поблизу Ворохти виявили гігантський гриб. Його вага – три кілограми. Знайшов гриб працівник Карпатського національного природного парку Василь Кульбяк під час ранішнього робочого обходу території. Природоохоронці зазначають, що це – білий гриб.

Про виявлення велетенського гриба повідомила прес-служба Карпатського національного природного парку у вівторок, 6 вересня. «Гриб-гігант знайдено у Ворохтянському підрозділі національного парку. Вага гриба – три кілограми», – йдеться у повідомленні нацпарку.

Як пише «Голос України», знайшов гриб працівник служби охорони Ворохтянського підрозділу Карпатського нацпарку Василь Кульбяк під час обходу території. У нацпарку зазначають, що вага знайденого білого гриба – три кілограми. Боровик також має повністю здорову серцевину.

«На території природного парку ми не обмежуємо збір грибів для населення. Очікуємо ще один сплеск грибного сезону – осінній», – повідомив головний природознавець Карпатського нацпарку Ігор Купчак.