Потерпіла не отримала травм і сама змогла піти додому

Мешканка Долини Івано-Франківської області впала у каналізаційний колодязь на території колишньої фабрики. 73-річна жінка не могла самостійно вибратися з каналізації. Рятувальники витягли жінку з колодязя, потерпіла медичної допомоги не потребувала.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, інцидент стався у вівторок, 20 грудня. Про те, що жінка у Долині потребує допомоги, рятувальникам повідомила донька потерпілої.

«20 грудня до Долинських рятувальників поступило повідомлення від жінки про те, що потрібна допомога її мамі, яка провалилася у каналізаційний колодязь на території колишньої фабрики. Рятувальники ДПРЧ-10 міста Долина витягли жінку з колодязя», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСНС уточнюють, що потерпіла не потребувала медичної допомоги і сама пішла додому.