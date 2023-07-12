За допомогою рятувальників, воду з криниці викачали, там поліцейські виявили тіло немовляти

У Коломиї 38-річна жінка народила дитину та втопила її у криниці на власному подвір’ї. Жінку уже затримали правоохоронці, вона зізналась у вбивстві хлопчика. Раніше її уже судили за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Як повідомила 12 липня поліція Івано-Франківської області, 38-річна мешканка Коломиї під час вагітності не була на обліку в лікарів, народила самотужки за місцем проживання. Після чого новонародженого хлопчика обгорнула одягом та викинула до криниці на власному подвір’ї.

За допомогою рятувальників, воду з криниці викачали, там поліцейські виявили тіло немовляти. За даними судмедекспертизи, у дитини була асфіксія внаслідок утоплення. З місця події вилучили одяг, в який був обгорнутий новонароджений, та інші речові докази з помешкання жінки. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) ККУ. Породіллі уже оголосили про підозру.

Раніше 38-річна коломиянка неодноразово притягувалась правоохоронцями до адміністративної відповідальності за ст. 184 та ст. 173-2 КУпАП. Йдеться про невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Тож кілька років тому її уже позбавили батьківських прав щодо трьох синів.