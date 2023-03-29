Частину зуба спеціалісти виявили під час рентгенівського обстеження

До пульмонолога амбулаторно-поліклінічного відділення Центру легеневого здоров'я зі скаргами на постійний, виснажливий кашель звернулася молода жінка. Кашель докучав їй вісім місяців, і вона ніяк не могла його позбутися. Вона зверталася по допомогу до медиків й інших медзакладів, але позбутися кашлю їй не вдавалося. Рентгенобстеження їй не проводили, бо вона годувала дитину грудьми, повідомили у Центрі легеневого здоров’я. Врешті-решт жінці порадили звернутися до спеціалістів Центру легеневого здоров’я.

Ось таку несподівану знахідку ендоскопісти дістали з бранха пацієнтки

Лікар-пульмонолог, оглянувши пацієнтку, скерувала її на рентгендослідження, під час якого і виявили в правому нижньо-щітковому бронху частину зуба.

Як виявилося, під час пологів, які проходили шляхом кесаревого розтину та екстреній інтубації, частина зуба пацієнтки була пошкоджена й потрапила у дихальні шляхи. З зубом у бронху жінка проходила вісім місяців.

Фахівці ендоскопічного кабінету Центру легеневого здоров'я під місцевою анестезією видалили стороннє тіло за допомогою ендоскопічного кошичка.