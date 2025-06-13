Мешканці Старого Села 3 лютого заблокували роботу контрольного поста

Рокитнівський районний суд виніс вирок одній з учасниць протесту, яка на кілька годин заблокувала роботу блокпоста в Старому Селі. Обвинувачена із групою місцевих жителів вимагала припинити перевірку автомобілів і військово-облікових документів у чоловіків, а також надати дозвіл збирати гриби та ягоди. За скоєне їй призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 10 червня, протест відбувся 3 лютого 2025 року біля контрольного поста в Старому Селі Сарненського району. За даними слідства, обвинувачена Світлана Павлович спільно з групою місцевих жителів вимагала ліквідувати контрольний пост, на якому несуть службу прикордонники та поліцейські, не здійснювати перевірку автомобілів і військово-облікових документів у чоловіків, а також дозволити збирати гриби та ягоди біля держкордону.

Після перемовин натовп розблокував блокпост і розійшовся, а прикордонники повідомили про подію правоохоронцям, які встановили деяких учасників. Під час судового розгляду справи Світлана Павлович повністю визнала свою провину та уклала із прокурором відповідну угоду.

Суддя Алла Комзюк визнала Світлану Павлович винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч.1ст.114-1 КК України), проте звільнила від основного покарання й призначила один рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Рокитнівський районний суд 5 травня виніс вирок одному з учасників протесту, який на кілька годин заблокував роботу блокпоста в Старому Селі. Обвинувачений Олександр Василевич повністю визнав свою провину та розкаявся – йому призначили два роки іспитового терміну.