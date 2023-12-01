На Хмельниччині правоохоронці викрили 48-річну жінку, яка допомогла знайомому оформитись багатодітним батьком, аби він виїхав за кордон. Зокрема, вона записала його батьком свого сина. Щодо жінки відкрили кримінальне провадження, їй загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, 44-річний чоловік наразі одружений з іншою жінкою та має двох дітей. Водночас він звернувся до своєї 48-річної знайомої, аби вона змінила свідоцтво про народження її сина, оскільки при його народженні вона вказала батька зі слів, і записала його батьком 11-річного хлопця.

«Жінка погодилась на пропозицію і записала чоловіка батьком дитини. В результаті таких дій він став багатодітним батьком і отримав право безперешкодно перетнути кордон», – пояснюють у прокуратурі.

У прес-службі поліції Хмельниччини уточнили, що чоловік скористався можливістю та покинув територію України.

За яких обставин правоохоронці викрили схему, не зазначається. У п’ятницю, 1 грудня, стало відомо, що жінці вручили підозру за ч.1 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років тюрми.