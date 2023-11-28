Чоловіка затримали, йому вручили підозру за статтею про переправлення осіб через кордон

Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Хмельниччини на спробі переправлення ухилянтів за кордон. Посадовець разом з трьома спільниками, колишніми військовослужбовцями, планував переправляти чоловіків під виглядом волонтерів, які начебто супроводжували вантажі для потреб військових. Однак, зловмисникам завадили слідчі ДБР, які викрили схему. Спільникам загрожує до дев’яти років тюрми.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, у лютому 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії до України, правоохоронець заручився підтримкою трьох колишніх військових. Вони почали пропонувати військовозобов’язаним чоловікам переправити їх до Європи під виглядом супроводження гуманітарних вантажів для потреб ЗСУ. За свої послуги спільники просили близько 2 тис. доларів.

«Підозрюваний особисто складав листи-звернення щодо певних осіб та звертався до керівників військових частин для їх підпису. Ці листи дозволяли так званим волонтерам виїхати з України та нібито “повернутися” разом і гуманітарною допомогою військовим. Насправді усі чоловіки планували залишитися за кордоном», – пояснюють деталі схеми слідчі.

Канал незаконного переправлення викрили ще до того, як перші клієнти виїхали за кордон. Також слідчі зафіксували декілька випадків, коли правоохоронець отримував гроші від потенційних замовників. Одного учасника схеми затримали «на гарячому» під час передачі частини плати у 600 доларів.

У вересні 2022 року провадження щодо трьох учасників схеми направили до суду, проте, оперативна робота тривала. Правоохоронець намагався всіляко уникнути відповідальності, але врешті слідчі його викрили і затримали.

У вівторок, 28 листопада, прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомила, що чоловікові вручили підозру за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). Йому загрожує від семи до дев’яти років ув’язнення.

Також наразі вирішується питання про відсторонення чоловіка від посади. У якому саме підрозділі правоохоронних органів працює підозрюваний, наразі не уточнюють.