31-річна мешканка села Нагіряни є матір'ю п'ятьох дітей. Свій вчинок вона пояснила післяпологовою депресією

Заліщицький райсуд присудив рік умовно 31-річній жінці, яка в листопаді 2021-ого викинула на стихійний смітник новонародженого хлопчика. Жінка розкаялась і підписала з прокурором угоду про визнання вини. Наразі немовля ще перебуває у Тернопільському спеціалізованому будинку дитини, це п'ята дитина 31-річної жінки. Про результати судового засідання, яке відбувалося 12 січня, ZAXID.NET розповіли у прокуратурі Тернопільщини.

На підготовчому судовому засіданні жінка, яка залишилася своє немовля, зізналася у скоєному і розповіла, що дуже шкодує про свій вчинок. Процесуальний прокурор підписав з обвинуваченою спеціальну угоду про визнаття винуватості.

«Заліщицький районний суд визнав винною мешканку села Нагіряни в тому, що вона залишила в небезпеці своє новонароджене немовля. Але з огляду на те, що жінка сама визнала свою вину і розкаялася у вчиненому, її засудили до двох років позбавлення волі. Однак, суд взяв до уваги, що є підписана угода [з прокурором], а обвинувачена раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, то присудив їй один рік умовного терміну. За цей час жінка не повинна порушувати закон і вчасно з'являтися на вимоги правоохоронців», – розповів ZAXID.NET керівник Бучацької окружної прокуратури Михайло Носовський.

Прокурор також додав, що якщо протягом цього терміну жінка вчинить будь-яке інше кримінальне правопорушення, її ув’язнять на 2 роки.

Нагадаємо, випадок зі знайденою новонародженою дитиною трапився 2 листопада 2021 року. Немовля в поліетиленовому пакеті знайшла 14-річна дівчина, яка проходила повз закинуту будівлю колишнього молокозаводу у містечку Товсте. Дівчина одразу віднесла дитину до найближчого магазину, а там продавці вже обігріли дитину, викликали поліцію та бригаду швидкої допомоги.

Новонародженого хлопчика знайшла 14-річна дівчина біля покинутої будівлі молокозаводу, з якої зробили стихійний смітник

Через два дні, 4 листопада, правоохоронцям вдалося встановити, хто саме викинув новонародженого хлопчика на вулицю. Мамою дитини виявилася 31-річна мешканка села Нагіряни, яке входить в Товстенську громаду. Жінка заміжня і має ще чотирьох старших дітей. У поліції свій вчинок вона пояснила тим, що в неї була післяпологова депресія. Вона була сама з дітьми, чоловік в той час був на заробітках за кордоном.

Однак родина не поспішає забрати дитину назад в сім'ю. За словами керівника Бучацької окружної прокуратури Михайла Носовського, хлопчик зараз перебуває у Тернопільському обласному спеціалізованому будинку дитини.