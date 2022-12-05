Мешканка Тернопільщини відсудила в «Укрзалізниці» 100 тис. грн за смерть збитого потягом сина. Інцидент стався ще в 2020 році, тоді 48-річний п'яний чоловік з невідомих причин вийшов на колію і потрапив під тепловоз. Після наїзду він ще був живий, чоловіка встигли доправити до лікарні, але попри надану медичну допомогу за декілька днів він помер. Матір загиблого подала позов з вимогою виплатити їй моральну компенсацію, суд частково його задовольнив.

Інцидент стався вночі 10 серпня 2020 року на станції у Тернополі. Вантажний потяг, який їхав у напрямку Збаража, наїхав на чоловіка, який раптово вийшов на колію. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося.

Після інциденту постраждалий ще був у свідомості. Патрульна поліція публікувала відео, як правоохоронці, які прибули першими на місце події, наклали чоловікові джгут на травмовану ногу.

Згодом чоловіка доправили до лікарні. Незважаючи на зусилля лікарів, 14 серпня він помер. Поліція розпочала розслідування справи, але ніяких порушень у діях машиніста не виявила. Також експертиза показала, що потерпілий в момент інциденту перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння: у крові виявили 3,7 проміле алкоголю. Зазначимо, що для водіїв мінімально допустимий рівень алкоголю – це 0,2 проміле, а доза у понад 3 проміле вважається смертельною.

Матір чоловіка подала позов до «Укрзалізниці» з вимогою виплатити їй 300 тис. грн моральної компенсації. Суд частково цю вимогу задовольнив. Водночас він взяв до уваги той факт, що потерпілий сам порушив правила поведінки на залізничному транспорті, тому суму компенсації значно зменшили.

Згідно з рішенням судді Василя Позняка, матері чоловіка повинна заплатити 100 тис. грн моральної шкоди, щоправда, з суми ще вирахують податки та збори. Поки що рішення не набрало законної сили, тож сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.