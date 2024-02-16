Шахраї пообіцяли після переказу грошей відправити партію квітів

Жителька Тернопільського району переказала за неіснуючі тюльпани 200 тис. гривень шахрайській фірмі. Після того, як жінка провела оплату, оголошення про продаж квітів зникло з сайту, а на дзвінки вже ніхто не відповідав. Поліцейські розпочали розслідування за фактом шахрайства в особливо великих розмірах.

Жінка розповіла правоохоронцям, що перед святами 14 лютого та 8 березня хотіла вигідно заробити. Вона знайшла в інтернеті оголошення про продаж великої партії тюльпанів та гіацинтів за дуже низькою ціною.

«Оголошення про гуртовий продаж тюльпанів та гіацинтів потерпіла знайшла на одному з відомих інтернет-майданчиків з продажу. Невідома фірма пропонувала квіти за дуже вигідною ціною, тож жінка поспішила переказати гроші за партію на рахунок продавця», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 16 лютого.

Представники фірми пообіцяли, що через два-три дні тернополянка отримає доставку гуртової партії квітів, взяли адресу, куди саме привезти рослини. Однак, в зазначений термін товар не прийшов, оголошення з сайту зникло, а номер телефону працівника підприємства не відповідав. Жінка втратила понад 200 тисяч гривень, тому і звернулася в поліцію.

Правоохоронці за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство в особливо великих розмірах). Поліцейські шукають організаторів. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.