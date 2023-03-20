30-річна мешканка Вижниці з двома дітьми потрапила до лікарні з отруєнням чадним газом. Про інцидент повідомили медики «швидкої», які надавали допомогу потерпілим. Під час перевірки у будинку постраждалих газовики виявили розгерметизацію димовентиляційного каналу. І діти, і жінка наразі перебувають у стані середньої важкості.

Як повідомила прес-служба «Чернівцігазу», інцидент стався у неділю, 19 березня, в одному з житлових будинків у Вижниці. Виклик про можливу аварійну ситуацію з газом надійшов газовикам о 21:03 від медиків «швидкої», які забирали потерпілих у лікарню.

«30-річну жінку та двох дітей віком чотири та дев'ять років у стані середньої важкості, госпіталізовано до Вижницької районної лікарні. Прибувши на місце події, бригада виявила розгерметизацію димовентиляційного каналу, що ймовірно стало причиною отруєння», – йдеться у повідомленні «Чернівцігазу».

Подачу газу до будинку постраждалих припинили. Наразі і жінка, і двоє дітей перебувають у лікарні. Разом з тим у «Чернівцігаз» нагадали, що вентиляційні канали в будинках обслуговуються одночасно з димовими, однак «Чернівцігаз» таких послуг не надає.