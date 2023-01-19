Жидачівський районний суд Львівщини визнав винною у колабораціонізмі мешканку Львівщини Ганну Сазоненко, яка на своїй сторінці у TikTok публічно підтримувала російську агресію. Суд заборонив їй на 10 років займати посади в держорганах або місцевому самоврядуванні.

Як вказано у вироку суду за 16 січня, у листопаді 2022 року Ганна Сазоненко під час проведення прямої трансляції на її сторінці у TikTok підтримувала російську збройну агресію, неодноразово повторивши, що «Я за Росію!».

Під час досудового розслідування встановлено, що уродженка Ходорова (Стрийський район Львівщини) Ганна Сазоненко публічно заперечувала російську агресію в Україні, закликала співпрацювати та підтримувати Росію. Ганна Сазоненко визнала свою провину.

Справу розглядав суддя Андрій Павлів. Він визнав Ганну Сазоненко винною у колабораціонізмі та заборонив їй на 10 років займати посади в держорганах або місцевому самоврядуванні.