У багатоповерхівці на вулиці Шевченка, 418 у Львові компанія «Ірокс» ще у четвер, 8 квітня, вранці вимкнула електрику в одному з дванадцяти під’їздів через борги окремих мешканців. А повернула її лише за добу у п’ятницю. ЖЕК забудовника відмовився будь-що пояснювати.

Електропостачання зникло вранці 8 квітня. На час приїзду журналістів близько сьомої вечора світло так і не з'явилось. Квартира сім’ї Бормових залежить повністю від електрики. Схоже, підігрівати їжу доведеться у сусідів, які ще мають і газ.

«Плитка в нас не працює, плитка не працює, холодильник не робочий. Бойлер не гріє, теплої води нема. Підлога тепла також не працює. Будемо підігрівати у сусідів, в яких є газ ще», – каже мешканка під’їзду Христина Бормова.

Подружжя каже, що заборгованості за комуналку не має. То ж чому залишились без світла — не розуміють.

«В нас всі квитанції наразі оплачені. За тими квитанціями, що приходять, ми все оплачуємо. В нас боргів немає. Що робиться далі? На фірмі всі перекидають один на одного, стрілочки переводять і пояснень конкретних нема», – говорить Денис Бормовий.

Фірма — це ЖЕК ПрАТ «Ірокс», який обслуговує будинок. Мешканці телефонують директору.

«Впродовж дня дзвонили, зранку підняли трубку і сказали, що це виключив «Львівобленерго» нам світло. Після цього я особисто подзвонила до «Львівобленерго» і там сказали, що взагалі ніякого відношення до нашого будинку не мають. Після цього дзвонили неодноразово всі мешканці: то вони в офіс не доїхали, то вони з’ясують», – пояснює дії ЖЕКу мешканка під’їзду Тетяна П’єкна.

За світло, воду та обслуговування будинку мешканці платять ЖЕКу. Як з’ясувалось вже у п’ятницю, із 44 квартир у під’їзді є 33, які заборгували понад 100 тисяч гривень експлуатаційній конторі. Через це вона й вимкнула світло усім. Втім, на ранок вдалось досягнути компромісу.

«Досягнута згода така, що попередньо вони дають світло людям. Станом на ранок в 11 годині людям подали світло в квартири», – прокоментував заступник голови Шевченківської райадміністрації Святослав Костяка.

Пояснювати свої дії працівники ЖЕКу відмовились. До понеділка вони мають надати райадміністрації та мешканцям перелік божників. Будуть із ними працювати.

Нагадаємо, будівельна компанія «Ірокс» відома низкою незаконних будівництв у Львові. Зокрема житлові будинки на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418 збудували з порушенням містобудівного законодавства. Нещодавно компанія відновила самовільне будівництво багатоповерхівки на вул. Тернопільській, 24. Міська рада скерує звернення до відповідних інстанцій та намагатиметься зупинити будівництво.

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