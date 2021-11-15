Мешканці Левандівки пікетують підприємство через сморід
Люди вважають, що фірма «РОМ ЛТД» фарбує покрівлі занадто близько до житлових будинків
На Левандівці люди пікетують підприємство через сморід, який, на їхню думку, виникає через його роботу. Мешканці вулиць Кочегарська, Талліннська та Естонська, що розташовані у промисловому районі Левандівка, вже півтора року потерпають від смороду. Вони кажуть: неприємний запах лине з боку підприємства «РОМ ЛТД», яке займається виготовленням та фарбуванням покрівель.
Мешканець вул. Естонської Володимир Одінцов розповідає: через постійний неприємний запах він зі сім'єю радше посидить удома, ніж вийде надвір.
«Мені дійсно відчутно ту фірму, десь у радіусі кілометра-півтора. Мабуть, вони сушать там фарбу чи ацетон. Але нам смердить! Моїй дитині 5 років, вона хоче гуляти, але не може. В цьому місці стало неприємно жити», – ділиться чоловік.
Романа Андрес із вул. Таллінської теж скаржиться: «Коли о дев'ятій вечора я виходжу прогулятися з собакою, в мене сльози течуть. А влітку ми навіть мокре простирадло вішали на вікно. Так, як при радіації!»
Володимир Шарван теж один із тих, хто страждає. Чоловік показує копію з генерального плану місцевості: поруч із підприємством – не лише будинки, де живуть люди, а й навчальні заклади.
«Дитячий садок, школа, притулок розташовані за 200-300 метрів від «РОМ ЛТД». Тут можуть бути об'єкти, які мають санітарну зону до 100 м. Натомість фірма здійснює таку діяльність, що поширюється поза 500 метрів», – зазначає він.
На підприємстві «РОМ ЛТД» кажуть: на вулиці Широкій, 1 вони працюють вже дев'ятий рік. І дивуються, чому мешканцям почало смердіти тільки нещодавно? Тому припускають: це – рейдерська атака, яка може перерости в будівництво багатоповерхівок.
«Можемо згадати молочний завод на Левандівці та склозавод на вул. Шевченка. Тоді також збиралася групка «незадоволених» літніх людей і молодих дівчат із візочками й розказувала, як підприємства «отруюють» їхнє життя. А потім там з’явилися новобудови. Врахуйте той факт, що керамічний завод разом із нами — це 10 гектарів землі. Порахуйте самі, скільки десятків мільйонів доларів тут можна заробити, якщо придбати нерухомість «за класикою»: зводимо 18-поверхові будинки, частину біля колії продаємо як апартаменти, а все решта — під житло або комерцію», – розповідають на підприємстві.
У вересні комісія обласного управління Держпродспоживслужби приїжджала на місце, щоби зробити заміри повітря. При перевірці фахівці не виявили порушень зі сторони «РОМ ЛТД». Кажуть, його розташування – прийнятне.
«Згідно із правилами, для підприємства такого типу нормативною є відстань не менше 50 метрів. Наскільки нам відомо, до найближчих будинків ще 200-300 метрів», – розповів заступник начальника управління Держпродспоживслужби Львівщини Вадим Стасюк.
У Держпродспоживслужбі зазначили, що перевірять «РОМ ЛТД» ще раз. Мешканці ж обіцяють: якщо підприємство не призупинить роботи та не встановить обладнання, яке б усувало неприємний запах, влаштують протест і підуть у суд. А фірма переконує, що готова придбати фільтри очистки, але лише за умови, якщо повторна експертиза зафіксує порушення.