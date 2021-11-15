На Левандівці люди пікетують підприємство через сморід, який, на їхню думку, виникає через його роботу. Мешканці вулиць Кочегарська, Талліннська та Естонська, що розташовані у промисловому районі Левандівка, вже півтора року потерпають від смороду. Вони кажуть: неприємний запах лине з боку підприємства «РОМ ЛТД», яке займається виготовленням та фарбуванням покрівель.

Мешканець вул. Естонської Володимир Одінцов розповідає: через постійний неприємний запах він зі сім'єю радше посидить удома, ніж вийде надвір.

«Мені дійсно відчутно ту фірму, десь у радіусі кілометра-півтора. Мабуть, вони сушать там фарбу чи ацетон. Але нам смердить! Моїй дитині 5 років, вона хоче гуляти, але не може. В цьому місці стало неприємно жити», – ділиться чоловік.

Романа Андрес із вул. Таллінської теж скаржиться: «Коли о дев'ятій вечора я виходжу прогулятися з собакою, в мене сльози течуть. А влітку ми навіть мокре простирадло вішали на вікно. Так, як при радіації!»

Володимир Шарван теж один із тих, хто страждає. Чоловік показує копію з генерального плану місцевості: поруч із підприємством – не лише будинки, де живуть люди, а й навчальні заклади.

«Дитячий садок, школа, притулок розташовані за 200-300 метрів від «РОМ ЛТД». Тут можуть бути об'єкти, які мають санітарну зону до 100 м. Натомість фірма здійснює таку діяльність, що поширюється поза 500 метрів», – зазначає він.

На підприємстві «РОМ ЛТД» кажуть: на вулиці Широкій, 1 вони працюють вже дев'ятий рік. І дивуються, чому мешканцям почало смердіти тільки нещодавно? Тому припускають: це – рейдерська атака, яка може перерости в будівництво багатоповерхівок.

«Можемо згадати молочний завод на Левандівці та склозавод на вул. Шевченка. Тоді також збиралася групка «незадоволених» літніх людей і молодих дівчат із візочками й розказувала, як підприємства «отруюють» їхнє життя. А потім там з’явилися новобудови. Врахуйте той факт, що керамічний завод разом із нами — це 10 гектарів землі. Порахуйте самі, скільки десятків мільйонів доларів тут можна заробити, якщо придбати нерухомість «за класикою»: зводимо 18-поверхові будинки, частину біля колії продаємо як апартаменти, а все решта — під житло або комерцію», – розповідають на підприємстві.

У вересні комісія обласного управління Держпродспоживслужби приїжджала на місце, щоби зробити заміри повітря. При перевірці фахівці не виявили порушень зі сторони «РОМ ЛТД». Кажуть, його розташування – прийнятне.

«Згідно із правилами, для підприємства такого типу нормативною є відстань не менше 50 метрів. Наскільки нам відомо, до найближчих будинків ще 200-300 метрів», – розповів заступник начальника управління Держпродспоживслужби Львівщини Вадим Стасюк.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що перевірять «РОМ ЛТД» ще раз. Мешканці ж обіцяють: якщо підприємство не призупинить роботи та не встановить обладнання, яке б усувало неприємний запах, влаштують протест і підуть у суд. А фірма переконує, що готова придбати фільтри очистки, але лише за умови, якщо повторна експертиза зафіксує порушення.

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