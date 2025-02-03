Акцію запустили, щоб популяризувати безготівкову оплату

На Львівщині пасажири приміських та міжміських автобусів, які оплачуватимуть за проїзд безготівково, зможуть виграти 500 або 700 грн. Для цього потрібно здійснити щонайменше 30 безготівкових оплат за місяць. Про це у понеділок, 3 лютого, повідомили на Facebook-сторінці компанії Smart Ticket Technology, яка займається впровадженням е-квитка на Львівщині.

«Відтепер кожен пасажир, який здійснить 30 і більше безготівкових оплат за місяць на приміських та міжміських автобусних маршрутах Львівщини, автоматично отримує можливість виграти 500 грн. Якщо оплачуєте карткою Visa, то 700 грн», – розповів керівник львівського регіону компанії Smart Ticket Technology Олег Долінський.

Для того, щоб взяти участь в акції достатньо щодня оплачувати проїзд банківською карткою (або іншим ґаджетом із підтримкою безконтактної оплати). Система автоматично відбере пасажирів, які здійснили 30 і більше таких оплат за місяць. Серед них рандомно визначать 50 переможців, які отримають грошову винагороду.

«На початку кожного наступного місяця на нашій сторінці у Facebook буде опубліковано список банківських карток, які перемогли. Номери карток міститимуть лише перших 8 та 4 останніх цифри», – пояснив Олег Долінський.

Щоб отримати виграш потрібно протягом місяця після публікації на цього списку звернутися на нашу гарячу лінію – 0 800 300 844 і підтвердити наявність відповідної картки. Cписок переможців публікуватимуть на Facebook-сторінці «Е-квиток на Львівщині/Smart Ticket Technology».

Пасажирам нагадують, що однією банківською карткою (або іншим пристроєм з функцією NFC) можна оплатити проїзд лише для одного пасажира. Також в області діє різна тарифна сітка, тому система списує кошти за відстань. Важливо не забути зафіксувати місце висадки – повторно прикласти картку до валідатора при виході.

«Закликаємо жителів області вимагати у водія посадковий талон на початку поїздки, а у разі перешкоджання перевізниками роботі е-квитка або порушення розкладу чи схеми руху, потрібно звернутися до департаменту для прийняття управлінських рішень та унеможливлення надалі таких порушень. Зареєструвати звернення можна за коротким номером гарячої лінії області – 1684 або за номером урядової гарячої лінії – 1545», – зазначив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський.

Якщо ж у пасажирів є запитання чи зауваження щодо роботи системи, потрібно звертатися на гарячу лінію за номером телефону – 0 800 300 844.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року на Львівщині вперше в Україні запровадили безготівкову оплату за проїзд у міжміських та приміських автобусах. Проте чимало перевізників бойкотують нову систему, валідатори в маршрутках не працюють, тому пасажири досі оплачують проїзд готівкою.