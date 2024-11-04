Ані водії, ані пасажири не спішать переходити на безготівкову систему оплати

Львівська ОВА достроково розірвала договори з перевізниками через блокування роботи е-квитка. Йдеться про шість приміських та міжміських автобусних маршрутів Львівщини.

«За невиконання договору з перевезення пасажирів та інвестиційного договору з впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області, Львівська ОВА прийняла рішення достроково в односторонньому порядку припинити договори з перевезення пасажирів на 6 автобусних маршрутах загального користування (13 транспортних засобів)», – повідомили в ЛОВА.

Йдеться про такі маршрути:

№769 Львів (вул. Личаківська,162-182) - Майдан Гологірський, Майдан Гологірський - Золочів АС (перевізник ТзОВ «ЗолочівАвтоТранс»);

№611 Шептицький АС - Рава-Руська ч/з Великі Мости (2-й графік) – ТзДВ «Червоноградське АТП-14628»;

№753 Львів (вул. Личаківська 162-182) – Золочів АС - Новоселище (2-й графік) – ТДВ «Золочівське АТП-14611»;

№601 Шептицький АС - Броди АС ч/з Радехів (ФОП Гром’як Михайло Іванович);

№191 Львів АС-3 – Малий Любінь - Косівець (ФОП Глушко Любомир Ярославович);

№121 Львів АС-3 – Борщовичі (ПП «ВестАвто»).

«Ці автобусні маршрути в найкоротші терміни будуть включені до переліку об’єктів чергового конкурсу з визначення автомобільних перевізників для обслуговування внутрішньообласних маршрутів», – повідомив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський.

ЛОВА просить жителів області повідомляти про порушення перевізниками розкладу чи схеми руху. Зареєструвати звернення можна за коротким номером «Гарячої лінії області» – 1684, або номером Урядової гарячої лінії – 1545.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду на обласних маршрутах Львівщини запустили рік тому. Проте чимало перевізників бойкотують нову систему, валідатори в маршрутках не працюють, тому пасажири досі оплачують проїзд готівкою.