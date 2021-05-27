У суботу, 29 травня, представники малого бізнесу та мешканці Львова організовують акцію на підтримку орендарів ТЦ «Інтерсіті». Вона відбудеться о 12:00 біля цього торгового центру. Таким чином мешканці протестують проти вимоги власників ТЦ звільнити протягом 30 днів площу через проведення капітального ремонту. Орендарі вважають, що це лише прикриття, щоб виселити їх, а на цьому місці відкрити великий мережевий супермаркет.

Примусове виселення зачепить усіх орендарів приміщень на першому поверсі. Один із таких закладів — «Кримська перепічка». Її шість років тому відкрили кримські переселенці. Вони орендували приміщення у адміністративно-торговому центрі «Інтерсіті», який є дочірнім підприємством «Інтергал-Буд», набрали на роботу інших переселенців. Відтоді місце стало відомим у Львові, з’явилися постійні клієнти. Та 14 травня цього року працівники «Кримської перепічки» отримали листа від власників торгового центру.

«Ми повинні звільнити орендоване нами приміщення і наші всі бізнеси разом із нашими працівниками протягом одного місяця. Тридцять днів нам дається на те, щоб вийти», — розповіла про зміст листа власниця «Кримської перепічки» Оксана Новікова.

Офіційна причина виселення – мовляв, власник хоче зробити капітальний ремонт на першому поверсі. Натомість орендарі кажуть, що там знесуть усі стіни і відкриють великий мережевий супермаркет. Тож повернутися їм не вдасться і бізнес доведеться закрити.

«Я там працюю, маю можливість заробити там гроші і сплатити своє орендоване житло. Це проект, і ми спочатку, коли пані Оксана починала, обговорювали, що це є майданчик на збереження кримської ідентичності. Там представлена культура кримських татар», – каже Ернест Абкелямов, представник кримськотатарської громади та працівник «Кримської перепічки».

Разом із «Кримською перепічкою» виселяють й інших орендарів приміщень на першому поверсі. Навіть попри те, що у всіх чинні договори оренди.

«Я планую залишатися в цьому торговому центрі, адже віддав йому 12 років свого бізнесу. Я, власне, був одним із перших орендарів, і пам’ятаю цей ТЦ, коли там були 3 орендарі», – розповідає орендар Владислав Орлов.

Місцеві мешканці підтримують малий бізнес, бо він став важливою частиною мікрорайону: там проводять час із дітьми, забігають на обід та просто спілкуються. Тож це не просто кафе і магазинчики, а громадський простір.

«Супермаркет у нас вже є, а це місце таке доволі непогане, зручне. Люди з дітьми сюди приходять, посидіти, поїсти, випити смачної кави, спробувати випічку», – каже відвідувач кафе Орест.

«Це зневажання наших інтересів як громади, це руйнування тих соціальних зв’язків, які створилися за останні 10 років нашого перебування (наш будинок з 2009). Ми в обличчя знаємо усіх представників малого бізнесу», – додає Тетяна Продан, членкиня правління «ОСББ Червоної Калини 2009».

Своє рішення у ТЦ «Інтерсіті» коментувати відмовилися. Натомість надіслали текстовий документ у відповідь на звернення.

«Оскільки тривалість проведення та завершення капітального ремонту є довшою, аніж термін дії існуючих договорів оренди, орендарям було запропоновано припинити (розірвати) існуючі договори оренди. Вказана пропозиція може бути прийнята або не прийнята орендарями, що, однак, не звільняє їх від обовʼязку припинити діяльність в орендованих приміщеннях на час їх капітального ремонту», – йдеться у повідомлені.

Також у «Інтерсіті» вважають, що «…орендарі вдались до відвертого шантажу, погрожуючи залучити громадські організації, з метою блокування діяльності нашого підприємства та інших орендарів».

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