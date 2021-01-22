Кав'ярня «Кримська перепічка» працює з 2015 року. Її Оксана Новікова заснувала після того, як вимушено переїхала з окупованого півострова. Мешканці Сихівського району облюбували цей заклад. Тож зазвичай у ньому лунає дитячий сміх та розмови людей, які смачно поїдають випічку. А її в асортименті дуже багато. Щоб через локдаун не зачинятися повністю, пекарня змінила формат роботи – працює як магазин. Усю продукцію продають запакованою і лише на виніс. Та попри це продажі впали – на 40%.

«Я кажу нашим дівчатам, що ви зараз працюєте собі на зарплату. Тобто, про мої якісь заробітки не йдеться. Але, навіть для того, щоби заробити на зарплату, треба, щоби сюди прийшли люди. Ми зробили свою доставку. Наші менеджери сідають і везуть продукцію до гостя. Тому що фірми, які займаються доставкою, дуже дорогі, ми не можемо собі дозволити», – каже власниця кафе-пекарні «Кримська перепічка» Оксана Новікова.

А от кінопалац «Копернік» під час локдауну взагалі не працює. У закладі лише 7 працівників, і всі вони зараз вдома. Переживати жорсткий карантин допомагає те, що у грудні вдалося достатньо заробити. Кінопалац «Копернік» у Львові відомий не лише показами, а й організацією подій та лекцій. А ще новинки прокатів там пропонують за дешевшими цінами. І навіть після відкриття квитки подорожчають лише символічно. Тож лютий та березень, кажуть в закладі, будуть місяцями випробувань.

«Мені було навіть страшно рахувати, якщо чесно. Збитки дійсно величезні, тому що 8 місяців – це дуже великий термін для кінотеатру, який буквально кожного тижня себе прогодовує, тим більше, за вихідні. Ще один великий мінус для кінотеатрів – постійні закриття та запуски, нагадування про себе кіноглядачам. Це ми там, умовно кажучи, ті, хто працює у культурній сфері, знаємо, що тоді-то відкриваються кінотеатри. А середньостатистичний глядач, може, навіть не знати, коли це відбувається», – розповідає арт-директор кінопалацу «Копернік» Станіслав Тарасенко.

А крамничка «Нуль відходів» відкрилася саме в час пандемії. Раніше товари з турботою про довкілля можна було придбати лише в інтернеті. Перейти в офлайн у час турбулентності, власниці екомагазину ризикнули через попит та потребу клієнтів. Тепер замість шести товарів, на полицях – понад сотня. Та, щоб заощадити на оплаті за приміщення, площу доводиться ділити ще з кількома стартапами. На щастя, орендодавець зважив на локдаун. Тож за цей місяць за оренду підприємці заплатять йому лише 30% вартості. Крамничка працює ще й онлайн, але фінансово все одно дуже потерпає.

«Мені дуже сумно, що наші працівниці зараз сидять вдома. Враховуючи те, що ми зараз не маємо обороту, не маємо такої кількості клієнтів, у нас немає зараз змоги їм платити заробітну плату. Зараз все те, що ми би могли вкладати в наш розвиток, ми, на жаль, мусимо вкладати в оренду приміщення під час простою. І в якісь інші витрати, які все одно у нас є, ті самі комунальні, і так далі», – розповідає співвласниця крамнички «Нуль відходів» Софія Сидоренко.

За порушення умов жорсткого карантину на підприємців можуть накласти штраф. До слова, станом на 22 січня, за час локдауну поліцейські Львівщини вже виявили 1897 порушень та склали 373 протоколи.

Нагадаємо, що з 8 січня уряд запровадив жорсткий карантин. 24 січня завершується його термін. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, український уряд відмовився від продовження локдауну, тож уже з 25 січня Україна повернеться до адаптивного карантину.