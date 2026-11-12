Йдеться про ЖК Dream Hills, який будують в районі БАМу

Мешканці приватних будинків в районі вулиць Кошицької, Університетської та Глибокої судяться з компанією «Панорама-Сіті Ужгород» Степана Гозди через захоплення частини дороги. Суд наклав арешт на земельні ділянки забудовника та заборонив продовжувати будівництво на дорозі.

Йдеться про ЖК Dream Hills, який будують в районі БАМу, біля гуртожитку №5 Ужгородського університету. За інформацією ЛУН, проєкт забудови передбачає зведення семи 7-поверхових будинків бізнес-класу на 600 квартир із підземним паркінгом.

Власником земельних ділянок загальною площею понад 2 га є ТОВ «Панорама-Сіті Ужгород», а містобудівні умови та обмеження видані Ужгородською міськрадою 23 листопада 2020 року.

У вівторок, 10 листопада, мешканці прилеглих вулиць оприлюднили відкрите звернення до влади Ужгорода. Вони зазначили, що виступають проти реалізації проєкту через те, що багатоквартирна забудова не відповідає функціональному призначенню території кварталу, визначеному чинним генпланом міста.

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«Відповідно до положень генплану, земельні ділянки сформовані частково за рахунок території приватної житлової забудови і частково за рахунок території, де не передбачено жодної забудови. Також запроєктована висотність суперечить містобудівним умовам та обмеженням, виданим Управлінням містобудування та архітектури Ужгородської міської ради», – йдеться у зверненні.

Мешканці нагадали мерії, що забудовник захопив частину дороги, яка належить до земель загального користування. Вона не може передаватися у приватну власність, а в межах цих ділянок не можна зводити капітальні будівлі.

У квітні Ужгородський міськрайонний суд арештував земельні ділянки під будівельним майданчиком, а в жовтні заборонив ТОВ «Панорама-Сіті Ужгород» проводити будь-які будівельні, земляні чи підготовчі роботи на дорозі. Ужгородці також закликали мера Богдана Андріїва ініціювати демонтаж конструкцій, зведених в межах дороги.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Панорама-Сіті Ужгород» зареєстроване у квітні 2023 року та належить Степану Гозді. Останнього вважають найбільшим забудовником у регіоні – під брендом «Gazda» за 20 років в Ужгороді ввели в експлуатацію понад 1500 квартир в елітних житлових комплексах Dream City, River Land, Parkland, Sherwood та інших. Також Степан Гозда є очільником Закарпатської обласної юдейської громади.

У січні 2025 року Гозда отримав підозру за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Як виявилося, забудовник не мав державної реєстрації як суб’єкт господарювання та платник ПДВ. Така схема дала можливість ухилитися від сплати до бюджету понад 40 млн грн податків.

Суд обрав Степану Гозді запобіжний захід у вигляді 4,5 млн грн застави та арештував частину нерухомості.