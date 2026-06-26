ЖК «Національний» розташований на розі вулиць Стрийської та Володимира Великого

Частина мешканців ЖК «Національний», що на вул. Стрийській у Львові, звинувачують забудовника –девелоперську компанію «Моя країна» – у тому, що навіть після здачі будинків в експлуатацію змушені платити за електроенергію за комерційним тарифом, який суттєво вищий, ніж звичайний споживчий. При цьому оплату за електроенергію управлінська компанія збирає готівкою. Представниця забудовника Тетяна Овчаренко запевняє, що жодних порушень немає. 12 червня забудовник отримав документи про здачу в експлуатацію останніх двох черг ЖК та вже звернувся до «Львівобенерго» про перехід на тимчасову схему обліку споживачів за споживчим тарифом.

Близько півтора року тому мешканці ЖК «Національний» вже надавали розголосу ситуації з оплатою за електропостачання за комерційним тарифом, зокрема, зверталися по допомогу до мерії, однак, як розповіли ZAXID.NET голова правління ОСББ ЖК «Національний» Христина Крет та мешканка Олена Вітів, проблема не вирішена досі.

За словами Христини Крет та Олени Вітів, станом на сьогодні забудовник, хоч і з затримками, здав в експлуатацію всі 15 черг ЖК, але дотепер не виконані технічні умови для повноцінного підключення комплексу до мереж, через що мешканці змушені платити за комерційним тарифом, який визначений у договорі між замовником будівництва та «Львівобленерго» (понад 10 грн/кВт).

«Набігають дуже великі суми при оплаті за світло за комерційним тарифом. Ми особисто платили зимою по 6 тис. грн щомісяця. Є побоювання, що прийде зима, і ми знову будемо сплачувати за комерційним тарифом. У нас є квартири, які повністю на електриці. Вони платили по 30 тис. грн у місяць за електроенергію», – каже Олена Вітів.

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Мешканки також розповіли, що через відсутність прямих договорів із ПрАТ «Львівобленерго», військовослужбовці та їхні сім'ї не можуть скористатися передбаченою державою пільгою у 75% знижки на електроенергію. Також Христина Крет та Олена Вітів стверджують, що оплата за спожиту електроенергію з жителів ЖК збирається виключно готівкою.

«Змушують всіх платити готівкою. Нас просто ставлять перед фактом того, що нам вимкнуть електропостачання, якщо не буде оплати. Це виглядає як шантаж мешканців. Готівку збирає управлінська компанія», – розповіла Христина Крет.

Звернення мешканців до БЕБ з приводу оплати за електроенергію готівкою (клікніть на картинку, щоб збільшити)

З цього приводу голова правління ОСББ підготувала звернення до БЕБ та АМКУ, які станом на сьогодні підписали близько 20 мешканців. За її словами, мешканці налаштовані рішуче і готові відмовитися платити за електропостачання за комерційним тарифом вже за червень.

«На зустрічах із забудовником ми запитуємо про конкретні терміни, коли вирішиться питання із тарифом на світло, нам завжди не озвучують чітких термінів, аргументуючи тим, що це від них не залежить, є інші виконавці послуг», – додала Христина Крет.

Представниця забудовника – девелоперської компанії «Моя країна» – та член правління ОСББ «ЖК Національний» Тетяна Овчаренко запевнила ZAXID.NET, що електрифікація житлового комплексу виконується відповідно до визначеного законодавством порядку.

«ЖК складається з 15 секцій. Технічні умови на електрифікацію видані одні на весь комплекс, тобто на всі 15 секцій. І завершення виконання технічних умов відповідно до угоди між забудовником та “Львівобленерго” можливе лише після здачі в експлуатацію всіх секцій проекту будівництва. Забудовник лише 12 червня цього року отримав сертифікат про здачу в експлуатацію останніх двох секцій», – повідомила Тетяна Овчаренко.

При цьому, як зазначила представниця девелоперської компанії, оскільки виконання технічних умов з електрифікації об’єктів та розпуск на абонентів є тривалим процесом, забудовник звернувся до «Львівобленерго» про застосування постанови № 1340 НКРЕКП, яка дозволяє перейти на тимчасову схему обліку за побутовим тарифом. Цей тимчасовий тариф дійсний на час воєнного стану та рік після нього.

«Лише 22.06.2026 року, тобто три дні тому, НКРЕКП надало лист-роз’яснення, що цю постанову про перехід на споживчий тариф можна застосувати до ЖК “Національний”. Зараз документи на фінальному узгодженні в Львівобленерго», – додала Тетяна Овчаренко.

Вона також зазначила, що девелоперська компанія «Моя країна» протягом п’яти років від моменту здачі перших секцій в експлуатацію компенсовувала різницю між комерційним та споживним тарифом.

Член правління ОСББ Олег Духняк розповів ZAXID.NET, що заяви голови правління Христини Крет та мешканки Олени Вітів не обговорювалися та не узгоджувалися з іншими членами правління ОСББ.

«Мені дуже дивно, оскільки ці мешканки в курсі, що забудовник переходить на тимчасовий побутовий тариф. І було створене ОСББ, щоб пошвидше перейти на побутовий тариф і доробляти технічні умови, надані Львівобленерго, щоб перейти на повноцінний споживчий тариф», – каже Олег Духняк.

За словами члена правління, він дотичний до процесу комунікації з «Львівобленерго» та неодноразово пояснював мешканцям та сусідам хід роботи щодо переходу будинку на побутовий тариф.

Девелоперська компанія «Моя країна» працює з 2007 року. За даними YouControl, співвласниками є Тетяна Овчаренко, Маргарита Коверко, Володимир Пекар, Михайло Івашків, Роберт Крамарчук та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Артіум"». «Моя країна» входить до групи ексдепутатів Івана та Ігоря Васюників.

Нагадаємо, що ЖК «Національний» розташований на розі вулиць Стрийської та Володимира Великого. Загальна кількість квартир становить 610. Об’єкт складається з 15 будинків.