Мешканці Знесіння долучились до загальноміської толоки у Львові

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 18:21910

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Мешканці Знесіння долучились до загальноміської толоки у Львові
фото ЛМР
На вул. Ковельській, 67 відбулась толока в сквері

У суботу, 31 березня, на вул. Ковельській, 67 відбулась толока в сквері. Громада мікрорайону Знесіння взяла участь у загальноміському прибиранні в рамках акції «З нами місто розквітає».

До толоки долучилась громада парафії Храму Пресвятої Богородиці Володарки України. Також участь у толоці взяв отець Зеновій Хоркавий. Про це інформує прес-служба ЛМР.

«Не тільки у ці передвеликодні дні, а й загалом кожен з мешканців міста повинен дбати, щоб місто було прибраним і чистим. А для цього варто не смітити. Львівська міська рада вдячна громаді мікрорайону «Знесіння» та парафії Храму Пресвятої Богородиці Володарки України за участь у толоці. Сьогодні ми спільно прибрали сквер на вул. Ковельській, висадити дерева. Такі акції не лише роблять наше місто чистішим, а й єднають людей», - розповів Петро Залуга з управління внутрішньої політики ЛМР.

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