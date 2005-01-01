Міський голова Львова долучився до прибирання Янівського кладовища

Посадовці Ратуші вийшли прибрати міські парки, зокрема Знесіння, Стрийський, Личаківський парк, Високий Замок, а також цвинтарі.

На Янівське кладовище вийшло до півсотні робітників двох департаментів: адміністрації міського голови та житлово-комунального господарства. Вони позамітали доріжки поміж могилами Січових Стрільців та очистили територію від гілок. Допомагали гуртом, адже цвинтар має лише одного прибиральника.

Охочих забезпечили усім реманентом: рукавичками, граблями, лопатами. Довга зима не давала можливості зробити це швидше, тому чиновники в прискореному темпі наводять лад до Великодня.

«Найголовніше, я прошу всіх, в цей останній тиждень, та взагалі, не тільки в останній тиждень, бути в порядку, в чистоті. Тому що будь-які реформи, в будь-якій країні чи місті, в першу чергу мають починатися з чистоти. Чистота має бути як всередині людини, так і назовні біля людини. І воно тоді все правильно вибудовує», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Толока триватиме і у суботу, тож всіх львів'ян закликають поприбирати територію поруч своїх будинків, допомогти двірникам помити вікна у під'їздах.